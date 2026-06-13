Orhan Okulu Kırkpınar İçin Hazır - Son Dakika
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Orhan Okulu Kırkpınar İçin Hazır

Orhan Okulu Kırkpınar İçin Hazır
13.06.2026 11:19
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Başpehlivan Orhan Okulu, 665. Kırkpınar'da altın kemer hedefiyle hazırlanıyor.

Başpehlivan Orhan Okulu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi sahibi olma hedefiyle er meydanına çıkacak.

Yağlı güreşte uzun yıllardır elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Orhan Okulu, 2015, 2018 ve 2025 yıllarında Kırkpınar'da başpehlivanlık ünvanına ulaşarak altın kemeri kuşandı. Türkiye'nin birçok önemli yağlı güreş organizasyonunda da kürsüye çıkan tecrübeli pehlivan, kariyerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Rakiplerini ileri sürerek yenmesiyle güreş camiasında "geri vitesi olmayan başpehlivan" olarak tanınan Orhan Okulu, Kırkpınar öncesinde katıldığı güreş organizasyonlarında form tutmaya çalışıyor.

Son olarak Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden Orhan Okulu, çalışmalarını kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.

Orhan Okulu, AA muhabirine, haftanın 6 günü antrenman yaptığını ve Kırkpınar'a en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Kırkpınar'da başpehlivan olmanın her pehlivanın en büyük hayali olduğunu belirten Orhan Okulu, hedefinin yeniden zirveye çıkarak altın kemere bir adım daha yaklaşmak olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak önemli bir başarıya imza attığını hatırlatan Orhan Okulu, yeni düzenlemeyle beş kez başpehlivan olan güreşçilerin altın kemerin ebedi sahibi olabildiğini anımsattı.

Kırkpınar'ın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Orhan Okulu, "2015, 2018 ve 2025 yıllarında başpehlivan oldum. Kırkpınar'da üç kez altın kemeri kuşandım. Şimdi hedefim yeniden başpehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda önemli bir adım atmak. Kırkpınar'a çok az zaman kaldı. Er meydanına en iyi şekilde çıkacağız." diye konuştu.

Tecrübeli başpehlivan, 3-5 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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