Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Bilek Güreşinde Büyük Başarı

Spor

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakalarında, Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakalarında, Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Müsabakalara 35 öğrencinin katıldığını anlatan Yıldırım, "Yarışmalar sonucunda, öğrenciler toplamda 11 altın, 11 gümüş ve 25 bronz madalya kazandı. Bu büyük başarılarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Ali Özer, müsabakalar için destek veren Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'e, ulaşım desteği sağlayan Belediye Başkanı Ferhat Durgut'a, Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz'a, Beden Eğitimi öğretmeni Cengiz Yılmaz'a ve tüm öğretmenler ile velilere teşekkür etti. - BİLECİK