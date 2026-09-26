Orhun Ene, Denizli\'yi 85-81 yenen Petkimspor\'da kaliteyi yükselteceklerini söyledi

Orhun Ene, Denizli'yi 85-81 yenen Petkimspor'da kaliteyi yükselteceklerini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Denizli'yi 85-81 yendi. Başantrenör Orhun Ene, zorlu maçta iyi mücadele ettiklerini ve saha içi atmosfer ile basketbol kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, "Basketbol kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Denizli'yı 85-81 mağlup etti. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın ikinci yarısında daha iyi organize olmamız lazımdı. İyi mücadele ettik. Zor bir maç oldu. Yukatel Denizli'yi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Saha içindeki atmosferi ve basketbol kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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