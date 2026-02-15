Orkun Kökçü: 3 Puan Daha Önemli - Son Dakika
Orkun Kökçü: 3 Puan Daha Önemli

15.02.2026 23:09
Beşiktaş'ın galibiyetiyle ilgili konuşan Orkun Kökçü, gol atmanın değil, 3 puanın önemli olduğunu vurguladı.

BEŞİKTAŞ forması giyen Orkun Kökçü, "Zaten 'Bir gol atsam devam gelir' demiştim. Allah'a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın. Gol atmam çok önemli değildi, 3 puan daha önemliydi. Önümüze bakacağız" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın son anına kadar mücadele ederek 3 puanı aldıklarını belirten Orkun Kökçü, Uzun süredir kaybetmiyoruz ama bunların çoğu da beraberlikti. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Zor bir maçtı, oynaması çok zordu ama pes etmedik. Sonuna kadar devam ettik ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

'GOL ATMAM ÇOK ÖNEMLİ DEĞİLDİ, 3 PUAN DAHA ÖNEMLİYDİ'

Alınan 3 puanın attığı golden daha önemli olduğunu söyleyen Orkun, "Zaten 'Bir gol atsam devam gelir' demiştim. Allah'a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın. Gol atmam çok önemli değildi, 3 puan daha önemliydi. Önümüze bakacağız. Kupada bir sonraki tur için elimizden geleni yapacağız. Maç maç ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Normalde öne geçiyoruz veya berabere kalıyoruz ya da geriden gelip beraberliği yakalıyoruz. Bugün de böyle oldu. Pes etmedik. Son dakikada gelen gol de bizi biraz rahatlattı. Bu maçı unutup önümüze bakacağız. Önümüzde çok önemli maç var."

'DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ'

Takımdaki herkesin çok iyi performans verdiğini vurgulayan Orkun, "Ortam iyi, herkes birbirine alıştı. İlk başta biraz zorluk çekiyorsun. Takım arkadaşını yüzde 100 tanıyamıyorsun ama yeni transferler dahil herkes çok iyi performans gösteriyor. Daha çok çalışacağız ve önümüze bakacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

