Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti

17.02.2026 13:06
Beşiktaş'ın 30 milyon euroya Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Süper Lig'de üst üste dört maçta gol atan 25 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da bir kez gol attı. Kökçü'nün performansı, Portekiz basınında geniş yer buldu. Yapılan yorumlarda, ''Kökçü 5. vitese taktı… Orkun Kökçü, Benfica'yı pişman etti'' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, son haftalardaki performansıyla hem takımını sırtladı hem de Portekiz basınında gündem oldu.

Siyah-beyazlıların kaptanı, Eyüpspor maçıyla başlayan çıkışını sürdürdü. Süper Lig'de üst üste dört maçta gol atan 25 yaşındaki orta saha, Türkiye Kupası'nda da bir kez fileleri havalandırdı. Böylece kariyerinde ilk kez ligde dört maçlık gol serisi yakaladı.

İlk devrenin son haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında asist yapan Orkun, son 6 resmi maçta skor katkısı vermeyi başardı. Milli futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

PORTEKİZ BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

Başakşehir karşısında da ağları sarsan Orkun Kökçü'nün yükselen grafiği Portekiz basınında geniş yer buldu. Yapılan yorumlarda, "Kökçü 5. vitese taktı… Orkun Kökçü, Benfica'yı pişman etti" ifadeleri kullanıldı. Başarılı orta sahanın performansıyla Beşiktaş'ı ayakta tuttuğu vurgulandı.

Sezon başında 30 milyon euro ödenerek transfer edilen Orkun Kökçü, son haftalardaki çıkışıyla yatırımın karşılığını vermeye başladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    30 etmwz 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Şanverdi Mustafa Şanverdi:
    Adamlar 30'a yitelemiş bunlarda burda kendini avutuyor:)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:46
