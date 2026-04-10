Orkun Kökçü Formda: Son 10 Maçta 7 Gol
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orkun Kökçü Formda: Son 10 Maçta 7 Gol

10.04.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, son 10 maçında 7 gol atarak takımının en formda oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta 7 gol kaydetti. Milli futbolcunun bu süreçte 5 de asisti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 4 dakikada Orkun Kökçü, 8. dakikada Jota Silva, 33 ve 59. dakikada Oh'tan geldi. Siyah-beyazlı takımın son haftalardaki en formda futbolcusu olan Orkun, bu golle ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

25 yaşındaki oyuncu, söz konusu golleri ise çıktığı son 10 mücadelede kaydetti.

Süper Lig'de 25 müsabakada 9 da asisti bulunan başarılı oyuncu, bu asistlerin 5'ini yine son 10 maçlık periyotta yaptı.

Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Orkun Kökçü; aynı zamanda Konyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor mücadelelerinde birer kez, Göztepe maçında da 2 kez gol pası verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Orkun Kökçü, Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:25:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.