Orkun Kökçü Formda: Son 10 Maçta 7 Gol

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta 7 gol kaydetti. Milli futbolcunun bu süreçte 5 de asisti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 4 dakikada Orkun Kökçü, 8. dakikada Jota Silva, 33 ve 59. dakikada Oh'tan geldi. Siyah-beyazlı takımın son haftalardaki en formda futbolcusu olan Orkun, bu golle ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

25 yaşındaki oyuncu, söz konusu golleri ise çıktığı son 10 mücadelede kaydetti.

Süper Lig'de 25 müsabakada 9 da asisti bulunan başarılı oyuncu, bu asistlerin 5'ini yine son 10 maçlık periyotta yaptı.

Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Orkun Kökçü; aynı zamanda Konyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor mücadelelerinde birer kez, Göztepe maçında da 2 kez gol pası verdi. - İSTANBUL