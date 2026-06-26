Orkun Kökçü: Onurumuz için oynadık

Milli futbolcu Orkun Kökçü, ABD karşılaşmasında onurları için oynadıklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda karşılaştığı ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından milli futbolcu Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turnuvadaki performanslarından dolayı üzgün olduğunu belirten Kökçü, "Ülkemizden, vatandaşlarımızdan özür diliyoruz çünkü bunu hak etmediler. Daha güzel başarılar elde etmek istiyorduk, daha iyi yerlere gelmek istiyorduk bu turnuvada ama ne yazık ki onu başaramadık. Şu an diyecek çok bir şey yok. Maçtan sonra yani duygular yüksek olur, yanlış şeyler söyleyebilirsin. Herkes bu tatilde kendine öz eleştirisini yapar ve onu yaparak da inşallah gelecek turnuvalarda daha iyi bir şekilde ülkemizi gururlandırabiliriz. Bu bizim en önemli düşüncemiz şu an, ben şahsen öyleyim. İnşallah gelecek turnuvaya da katılırız, orada da daha iyi bir, daha kaliteli, daha başarılı bir Türkiye gösterebiliriz" diye konuştu.

"Onurumuz için oynadık"

Morallerin düşük olduğunu çünkü hiç kimse bunu hayal etmediğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Herkesin hedefleri turnuvada daha da ilerlemekti. O yüzden moraller biraz düşük ama bu galibiyetle yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey. Dediğim gibi gelecek turnuvalarda inşallah daha başarılı olabiliriz. Zor çünkü ikinci maçtan sonra elendiğimizi biliyorduk. O da ister istemez herkesin moralini bozuyor. Çünkü sonuçta bu maçtan galibiyetle dönsen bile turnuva için çok şey ifade etmiyor. Dediğim gibi onurumuz için oynadık. O yüzden yine ikinci maçtan sonra da moraller düşük ama motivasyon yüksekti. Çünkü sonuçta yine bir şey için oynuyorduk. O yüzden motivasyon olarak yüksekti ama moraller düşük" şeklinde konuştu.

"İnşallah bu turnuvadan dersimizi çıkarırız"

Herkesin öz eleştirisini yapacağını vurgulayan milli futbolcu, "Daha da başarılı olmak için herkes öz eleştirisini yapacak ve inşallah bu turnuvadan dersimizi çıkarırız. A Ligi'ne çıktık, bu seviyedeki rakipler zor. O yüzden çok iyi hazırlanmamız lazım ve bu tecrübeyi ders olarak çok iyi değerlendirmemiz lazım. İnşallah da ülkemizi yine temsil ettiğimizde gururlandırabiliriz" ifadelerini kullandı. - LOS ANGELES