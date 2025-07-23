Orkun Kökçü: Zorlu bir maç bizi bekliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi milli futbolcu Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında zorlu bir maç oynayacaklarını ve ikinci karşılaşma öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Bu mücadele öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıların yeni futbolcularından Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

Shakhtar Donetsk maçının zor geçeceğini dile getirerek sözlerine başlayan Orkun, "Çok güçlü bir takım. Arda Turan hocamız da orada. Onun oyun felsefesini biliyoruz. İyi bir maç olacak. Taraftarlarımız da stada bekliyoruz. Biz de iyi hazırlandık. Bu maçtan güzel bir skor çıkararak ikinci maça avantajlı şekilde gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fiziksel olarak pek bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum"

24 yaşındaki futbolcu, fiziksel olarak kendisini nasıl hissettiğine dair sorulan bir soruya, "3 hafta önce son maçımı oynadım. Sonra 5-6 gün izin yaptım. Ardından kampa katıldım. Pek bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Kendimce hazırım ama yine son kararı hoca verir" diye cevap verdi.

"Yarın en mutlu olduğum şeyi yapacağım; futbol oynayacağım"

Beşiktaş taraftarının önüne çıkacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Orkun Kökçü, "İmza töreninden daha az. Yarın en mutlu olduğum şeyi yapacağım; futbol oynayacağım. Yine de heyecan var. Sabırsızlıkla bekliyorum. İnanıyorum ki taraftarlarımız stadı dolduracak. Bunun bizim işimizi de kolaylaştıracağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Demir Ege'yi çok beğeniyorum"

Demir Ege Tıknaz'ın çok kaliteli bir futbolcu olduğunun altını çizen Kökçü, " Portekiz'de karşılıklı oynadık. Çok kaliteli ve önü açık bir oyuncu. Ben ona güveniyorum. Hoca nasıl uygun görürse orta sahada öyle oynayacağız. Ben saha içi ve dışında herkesle iyi anlaşıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş'ta kalırım"

Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak gibi bir düşüncesinin olup, olmamasıyla alakalı siyah-beyazlı futbolcu, "Buraya geldiğimde de bunu kafamda kurdum ve kararımı öyle verdim. Beşiktaş kalmamı istiyorsa ben 'Sonunda kadar Beşiktaş' derim. Avrupa'ya gitme kafasında değilim. Şu an mutlu olduğum yerdeyim. Feyenoord'da da mutluydum şimdi yine mutlu olduğum yerdeyim. İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş'ta kalırım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL