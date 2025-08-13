Ormanya Doğal Yaşam Parkı\'nda Unutulmaz Cumartesi Koşuları

Ormanya Doğal Yaşam Parkı cumartesi koşularına ev sahipliği yapıyor. 2 kilometrelik parkurda orman havası eşliğinde koşu deneyimi yaşayan katılımcılar unutulmaz anlar geçiriyor.

Ormanya'da saat 07.00'de başlayan etkinlikte katılımcılar, 2 kilometrelik orta seviye parkurda doğanın içinde nefes kesici bir koşu deneyimi yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen cumartesi koşuları, katılımcıların güvenliği ön planda tutularak planlandı. Koşu öncesinde rehberler, parkur ve tempo hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlik boyunca katılımcılar, rehberlerin eşliğinde kontrollü tempoyla koşarken hem kondisyonlarını test etme hem de doğayı yakından tanıma imkanı buldu. Yaklaşık bir saat süren organizasyonda parkurun çeşitli noktalarında görev alan personel, katılımcıların ihtiyaçlarına anında müdahale ederek koşunun güvenli ve konforlu geçmesini sağladı. - KOCAELİ