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Ortaca'da Yapılan Halı Sahaların Açılışları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ortaca'da Yapılan Halı Sahaların Açılışları Devam Ediyor

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki okullarda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Belediye işbirliği ile yapımı tamamlanan halı sahaların açılışı devam ediyor.

Ortaca\'da Yapılan Halı Sahaların Açılışları Devam Ediyor
02.01.2024 - 14:57,
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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki okullarda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Belediye işbirliği ile yapımı tamamlanan halı sahaların açılışı devam ediyor.

Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu halı sahasının açılışının ardından bu defa Şehit Nasuh Aydın Ortaokulunun halı saha açılışı gerçekleştirdi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için mutlaka spora yönlendirmemiz gerekiyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz hala sahamızda sağlıklı nesiller spor yaparak geleceğe taşınacak" dedi.

Açılışa Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ak Parti İlçe Başkanı Burak Kaplan, MHP İlçe Başkanı Nebahat Akyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan, Belediye Başkan Yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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