Ortaca'da yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirleme toplantısı - Son Dakika
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Ortaca'da yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirleme toplantısı

24.03.2022 09:05
Ortaca'da yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirleme toplantısı

Muğla'nın Ortaca Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirleme çalışmaları yapıldı.

Muğla'nın Ortaca Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirleme çalışmaları yapıldı.

Turizmi 12 aya yaymayı planlayan Eko-Trails Toplantısı Ortaca Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşti. 470 kilometre yürüyüş, 740 kilometre de bisiklet rotasından oluşan proje ile ilgili mevcut durum, bakım onarım, gelişim ve diğer ihtiyaçlar görüşüldü.

Toplantıya Muğla Vali Yrd. Dalaman Havaalanı Mülki İdare Amiri Hayrettin Balcıoğlu, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Ortaca ve Köyceğiz Belediye yetkilileri ve Proje Yöneticisi T. Murat Demirci katıldı. - MUĞLA

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Ortaca Kaymakamlığı, Bisiklet, Ortaca, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ortaca'da yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirleme toplantısı - Son Dakika


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