Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme - Son Dakika
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Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme

Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye gece yarısı olay gönderme

Galatasaray, Espor takımının Fenerbahc¸e'yi mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ezeli rakibine olay yaratacak bir göndermede bulundu. Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fenerbahc¸eli formalı ve üzerinde ''Lv.1 Zavallı kişi.'' yazan bir görsel kullanılarak ''Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…'' ifadeleri kullanıldı.

08.04.2025 23:38
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

"LV. 1 ZAVALLI KİŞİ"

Galatasaray Espor'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda Fenerbahçeli formalı ve üzerinde "Lv.1 Zavallı kişi." yazan bir görsel kullanıldı ve "Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…" notu düşüldü. Bu paylaşımlar kısa sürede viral oldu.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;

Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan gece yarısı Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Görmüş:
    hükümet desteği ile senelerce şampiyon olan pkkdan büyük bi beka sorunu cincon. 5 11 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme - Son Dakika
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