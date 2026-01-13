Aliağa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Aliağa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

13.01.2026 11:48  Güncelleme: 11:50
Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe ve Bayrak Yarışları, 10-12 Ocak 2026 tarihleri arasında Aliağa'da yapıldı. Yaklaşık bin 300 sporcu, şampiyonada büyük bir rekabet sergiledi. Aliağalı sporcular ise 8 Türkiye derecesi elde ederek dikkat çekti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet programında yer alan Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe ve Bayrak Yarışları, 10-12 Ocak 2026 tarihleri arasında Aliağa Belediyesinin destekleriyle Aliağa'da gerçekleştirildi.

Aşağı Şakran Mahallesi ve Aliağa şehir merkezinde üç gün boyunca süren şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Organizasyona 60 il ve 100 kulüpten yaklaşık bin 300 sporcu katılırken, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Aliağalı sporcular kendi evlerinde başarıya koştu

Şampiyonada Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören 60 Aliağalı sporcu, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Üç gün süren zorlu mücadelelerin ardından Aliağalı sporcular 8 Türkiye derecesi elde ederken, 2 sporcu milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Etaplara göre dereceler

Şampiyonanın ilk günü Aşağı Şakran Mahallesi'nde gerçekleştirilen klasik mesafe etabında; E20A kategorisinde Kayra Mete Sakaoğlu Türkiye ikincisi, E16A kategorisinde Eymen Vatansever Türkiye dördüncüsü oldu. İkinci gün Aliağa şehir merkezinde düzenlenen sprint etabında; K21A kategorisinde Büşra Altun Türkiye birincisi, E16A kategorisinde Eymen Vatansever Türkiye üçüncüsü, E18B kategorisinde İbrahim Demirci Türkiye üçüncüsü, E35 kategorisinde Veli Emre Türkiye birincisi oldu. Üçüncü gün gerçekleştirilen bayrak yarışlarında ise; E16 Takımı Türkiye ikincisi, E35 Takımı Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Elde edilen dereceler sonucunda Eymen Vatansever (16 yaş) ve Kayra Mete Sakaoğlu (20 yaş), Muğla'da düzenlenecek Milli Takım Kampı'na seçildi. Şampiyonanın final ayağı ise Nisan ayında Denizli'de yapılacak ve milli takım sporcuları bu etap sonunda belirlenecek.

Federasyon Başkanı Güler: "Aliağa'da çok coşkulu ve sorunsuz bir organizasyon yaşadık"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, Aliağa'da başarılı ve sorunsuz bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Güler, "Sporcularımızın hem sportif rekabet yaşaması hem de Anadolu'nun doğal ve kültürel değerlerini tanıması bizim için çok önemli. 3. kademe gibi önemli bir şampiyonayı Aliağa'da gerçekleştirdik. Üç gün boyunca coşkulu, mutlu ve sorunsuz bir yarışma süreci yaşadık. Ev sahipliği için tüm yerel kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Serkan Acar: "Oryantiring sporuna aliağa'da büyük ilgi oluştu"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Üç gün süren Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın 3. kademesini başarıyla tamamladık. Sporcularımızı Aliağa'da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu organizasyon sayesinde ilçemizde oryantiring sporuna büyük bir ilgi oluştu. Tüm sporcularımızı kutluyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

