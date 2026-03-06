Oryantiringde Türkiye'nin Yükselişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oryantiringde Türkiye'nin Yükselişi

Oryantiringde Türkiye\'nin Yükselişi
06.03.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oryantiring Federasyonu, uluslararası başarılar ve eğitim yatırımlarıyla gelişimini sürdürüyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, oryantiring sporunun Türkiye'de eğitim ve altyapı yatırımlarıyla gelişimini sürdürdüğünü, uluslararası alanda başarıların da artmaya başladığını söyledi.

Atilla Güler, oryantiring çalışmaları ve branşta gelecek hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Güler, göreve geldikleri ilk yılda eğitim ve altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktararak "Seçim sürecinde belirlediğimiz 46 hedef doğrultusunda yoğun çalışma yürüttük. En çok önem verdiğimiz konu eğitim oldu. Antrenörlerimizin, haritacılarımızın, parkur kurucularımızın ve sporcularımızın eğitimine öncelik verdik. Bu kapsamda oryantiring sporunda dünyanın önde gelen ülkelerinden Norveç'in oryantiring federasyonuyla eğitim iş birliği anlaşması imzaladık. Üç ayrı çalıştay düzenleyerek Avrupa'daki eğitim modelini Türkiye'ye uyarlamak için çalışmalar yaptık." bilgilerini verdi.

Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Oryantiring Şampiyonası'nda önemli derece elde ettiklerini vurgulayan Güler, "Organizasyonda 16 yaş kategorisinde bir erkek sporcumuz yedinci oldu. Bu sonuç Türkiye adına önemli bir başarı. Sporcularımız dünya sıralamasında 200 basamak yükseldi ve Türkiye'nin oryantiringdeki yükselişi Avrupa'da dikkati çekmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"2026 yılında hedefimiz Balkan şampiyonu olmak"

Türkiye'nin 2028 Dünya Masterler Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Güler, şöyle devam etti:

"Antalya'da yapılacak bu organizasyonda 5 bin sporcu misafir edeceğiz. Bu şampiyona ülkemize turizm ve ekonomi açısından önemli katkı sağlayacak. Uluslararası yarışmalarda elde ettiğimiz başarıların karşılığını da aldık. Bulgaristan'da geçen sene sonu yapılan Balkan Oryantiring Şampiyonası'nda 7'si altın toplamda 25 madalya kazandık ve balkan ikincisi olduk. 2026 yılında hedefimiz Balkan şampiyonu olmak."

"Oryantiring doğayla iç içe yapılan bir aile sporu"

Federasyonun altyapıya büyük önem verdiğini ifade eden Güler, sporcuların erken yaşta keşfedilmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Sporcuları 8-9 yaşından itibaren okullarda keşfettiklerini anlatan Güler, "14 yaş altı sporcularımızı uluslararası kamplara gönderiyoruz. Amacımız sporcularımızın 16 yaşına geldiklerinde Avrupa'da yarışabilecek tecrübeye ulaşmaları." dedi.

Haritalama çalışmalarının oryantiring için büyük önem taşıdığını dikkati çeken Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu alanda önemli ilerleme kaydettik. Milli Savunma Bakanlığı ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında 2025 yılında 125 kilometrekarelik alanın haritasını çıkardık. Hedefimiz 2028 yılına kadar Türkiye'de haritası çıkarılmamış il bırakmamak. Oryantiring doğayla iç içe yapılan bir aile sporu. Ailelerimizi çocuklarıyla birlikte doğada spor yapmaya davet ediyoruz. Çocuklarına destek veren ailelerle birlikte hem spor gelişecek hem de Türkiye kazanacak."

Kaynak: AA

Atilla Güler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oryantiringde Türkiye'nin Yükselişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
İmamoğlu’na siyasi yasak istenen davada karar çıktı İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:47
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:29:29. #7.13#
SON DAKİKA: Oryantiringde Türkiye'nin Yükselişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.