OSB Koleji Tırmanma Takımı'ndan Antalya birinciliği - Son Dakika
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OSB Koleji Tırmanma Takımı'ndan Antalya birinciliği

23.03.2022 11:07
OSB Koleji Tırmanma Takımı'ndan Antalya birinciliği

Antalya OSB Teknik Koleji Tırmanma Takımı, Kız Erkek Karma Kategorisinde Antalya birincisi oldu.

Antalya OSB Teknik Koleji Tırmanma Takımı, Kız Erkek Karma Kategorisinde Antalya birincisi oldu.

Dağcılık ve tırmanış sporunun gelişmesi ve bu alanda dünyanın sayılı tırmanış destinasyonlarından biri olan Antalya'nın, alternatif turizm türlerinin gelişimine katkı sağlamak için Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji'ne yapılan tırmanış duvarı, ilk ulusal çaptaki organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığının 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Spor Tırmanış Genç A ve B İl Birinciliği, Yıldızlar İl Birinciliği ve Küçük-Minik İl Birinciliği müsabakaları Antalya OSB Teknik Koleji'nde gerçekleşti.

"Kupaları topladı"

Tırmanış sporundaki iddiasını yarışmada sergilediği performans ile bir kez daha ortaya koyan Antalya OSB Teknik Koleji, Antalya'nın çeşitli ilçelerinden okullarının mücadele ettiği yarışmadan iki birincilik, bir ikincilik kupası ile ayrıldı. Daha önce hiç tırmanış sporu ile ilgilenmemiş fakat tırmanış sporuna yeteneği olan öğrencilerden oluşan, dördü erkek üçü kız toplam yedi Antalya OSB Teknik Koleji öğrencisi, altı ay gibi kısa bir süre içerisinde dereceye girecek potansiyele ulaşıp, Genç Erkek B Kategorisinde Antalya birincisi, Genç Kızlar B Kategorisinde Antalya ikincisi oldu. Kız Erkek Karma Kategorisinde takım olarak Antalya birincisi olan tırmanma takımının sporcusu Muhammed Taha Demirtaş ise Genç B Kategorisi Ferdi Sıralamasında Antalya Birincisi olma başarısını gösterdi.

"Olimpiyat sözü"

Henüz altı aylık bir okul olmalarına rağmen, tırmanma konusunda şampiyonlar çıkaran bir okul haline gelmiş olmaktan gurur duyduklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Türkiye ve Antalya tırmanma konusunda çok önemli bir destinasyon, bu potansiyelin artmasına sağladığımız desteğin, böylesi başarılar ile taçlandırılmış olmasından dolayı oldukça mutluyuz. Daha kuruluş aşamasında konu hakkındaki kararlılığımızı ortaya koymuş, bu vizyonun ülkemize, şehrimize, eğitim camiasına katkı sağlamasını umut etmiştik. Bunun karşılığını altı ay gibi kısa bir sürede almış olmak, bizleri gerçekten çok fazla gururlandırdı. Çocuklarımız kısa bir sürede böylesi önemli bir başarıya imza attıkları için çok mutlular. Okulumuzda disiplini ve öz güveni spor ile sağlayacağız demiştik, bu başarı, takımdaki öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerinin bir kat daha artmasına vesile oldu. Tırmanma sporu olimpiyat oyunlarına dahil edildi. İnanıyorum ki geleceğin tırmanma sporcuları bu okuldan yetişecek ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edip, altın madalya gururunu bizlere yaşatacaklar" şeklinde konuştu. - ANTALYA

OSB Koleji Tırmanma Takımı'ndan Antalya birinciliği
OSB Koleji Tırmanma Takımı'ndan Antalya birinciliği
OSB Koleji Tırmanma Takımı'ndan Antalya birinciliği

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Antalya, Turizm, Okul, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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