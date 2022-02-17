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OSB Teknik Koleji Play-Off'a ilerliyor - Son Dakika

OSB Teknik Koleji Play-Off'a ilerliyor

17.02.2022 11:57
OSB Teknik Koleji Play-Off'a ilerliyor

OSB Teknik Koleji Gençlik Spor Kulübü, Play-Off yolunda emin adımlarla ilerliyor.

OSB Teknik Koleji Gençlik Spor Kulübü, Play-Off yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden OSB Teknik Koleji ligin 15. haftasında ertelenen Numune Gençlikspor 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. OSB Teknik Koleji Gençlik Spor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Sultanlarımız, erteleme maçında Nevşehir'de Numune Gençlikspor Kulübünün misafiri oldu. Baştan sona çekişme içinde geçen maçı final setinde kazanmayı bilen takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Sporun rakiple güzel olduğunun bilinciyle Numune Gençlikspor takımını mücadelesinden ötürü kutluyor, önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

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Play Off, Türkiye, gençlik, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor OSB Teknik Koleji Play-Off'a ilerliyor - Son Dakika Spor


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