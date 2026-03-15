Oscar\'ın Çin\'deki kazancı ağızları açık bıraktı

Brezilyalı yıldız futbolcu Oscar'ın Çin kariyerinde kazandığı ücret gündem oldu. Uzun yıllar Shanghai SIPG forması giyen deneyimli oyuncunun elde ettiği kazanç dikkat çekti.
Oscar, Çin'de geçirdiği 9 sezon boyunca yalnızca maaş olarak yaklaşık 250 milyon euro kazandı. Yıldız futbolcu, Çin Süper Ligi'nin en çok kazanan oyuncularından biri olarak öne çıktı.
Chelsea'den Çin ekibi Shanghai SIPG'e transfer olan Oscar, uzun süre takımın en önemli isimlerinden biri olarak sahaya çıktı.
