Osimhen'den veda gibi sözler - Son Dakika
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Spor

Osimhen'den veda gibi sözler

Osimhen\'den veda gibi sözler

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Victor Osimhen, kulübün youtube kanalına verdiği röportajda, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var ve dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım" dedi.

09.05.2025 14:21
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Süper Lig devi Galatasaray'da gündem Victor Osimhen. Nijeryalı yıldızın sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetim tecrübeli ismi takımda tutabilmek için sponsorluk arayışında bulunuyor.

AÇIKLAMALARI KAFA KARIŞTIRDI

Öte yandan kulübün youtube kanalına açıklamalarda bulunan Osimhen, veda gibi bir açıklama geldi. Osimhen geleceği ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sarı kırmızılı camiada kalıp kalmayacağı merakla beklenen yıldız golcü Galatasaray Youtube kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'in açıklamaları şöyle;

Galatasaray hakkında konuşan Nijeryalı futbolcu, " Türkiye'ye geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul, dünyanın en iyi şehirlerinden biri. İnsanlara alıştım, özellikle Galatasaray taraftarlarına... Ailem, arkadaşlarım... Hepsi burayı çok seviyor. Şu an hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum hem de Türkiye'nin en büyük kulübünde. Galatasaray, dünyanın en büyük kulüplerinden biri" ifadelerini kullandı.

"SONSUZA KADAR MİNNETTAR KALACAĞIM"

Sözlerine devam eden yıldız golcü, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var ve dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Galatasaray bana geçen yıl Haziran ayında gelseydi hiç düşünmeden kabul ederdim. Kendime 9 ay önce Galatasaray'ın Haziran'da geleceğini kabul etmemi tavsiye ederdim. Bana duyulan sevgi çok büyük ve çoğu zaman insanların benim için neler yaptıklarını, beni nasıl kutladıklarını görüyorum ve beni nasıl destekleri konusunda hayran oluyorum" dedi.

Victor Osimhen, Galatasaray, Türkiye, YouTube, Futbol, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'den veda gibi sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Bahattin Eser:
    boş adam , hakemler olmasa bi immobile ve el nesyri etmez 20 128 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bahattin.. Ben bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum süper ligin içinden geçti adam izlemek bile ayrı bir keyif veriyor. Şimdi bu adama boş adam demek çok absürt. Objektif olup iyiye iyi kötüye kötü demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Kalır mı kalmaz mı bilemem ama kalırsa seneye rakiplerin ona göre önlem alıp onun ayarında transfer yapması şart. 81 7 Yanıtla
  • 78908900:
    Taraflı tarafsız herkesi etkiledin , kal bee Osi. 63 8 Yanıtla
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