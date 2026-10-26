Osimhen, Fenerbahçe'ye 2 gol daha atarak derbi gol sayısını 5'e çıkardı - Son Dakika
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Osimhen, Fenerbahçe'ye 2 gol daha atarak derbi gol sayısını 5'e çıkardı

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Osimhen, Fenerbahçe\'ye 2 gol daha atarak derbi gol sayısını 5\'e çıkardı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe ile oynadığı derbide Victor Osimhen 2 gol attı. Nijeryalı futbolcu bu golle Fenerbahçe'ye karşı gol sayısını 5'e çıkarırken, oynadığı derbilerde Galatasaray 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbilerindeki gol sayısını 5 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu derbiyle birlikte sarı-lacivertlilere karşı 6. maçını oynadı. Müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı gol sayısını da 5'e yükselti.

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun oynadığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigVictor OsimhenGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Osimhen, Fenerbahçe'ye 2 gol daha atarak derbi gol sayısını 5'e çıkardı - Son Dakika
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