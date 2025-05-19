Osimhen Galatasaray'da Kalabilir - Son Dakika
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Spor

Osimhen Galatasaray'da Kalabilir

Dursun Özbek, Osimhen'in kalmasını istediklerini ve taraftarın sevgisini vurguladı.

19.05.2025 20:19
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalmasını arzu ettiğini ifade ederek, "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen iyi bir futbolcu, aidiyeti çok yüksek. Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Özbek, "Şampiyonluğu kazandığımız günün ertesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Milletimizin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

'BURADAKİ EN ÖNEMLİ KARAR OSİMHEN'İN

Victor Osimhen hakkında gelen soruya yanıt veren Dursun Özbek, "Osimhen'e sadece dün değil Türkiye Kupası finalinde de büyük bir tezahürat yapıldı. Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen iyi bir futbolcu ve Galatasaray'a aidiyeti çok yüksek. Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Bu çağrılara kulak veriyoruz. Buradaki en önemli karar Osimhen'in. Genç bir futbolcu. Kariyerini ne şekilde geliştireceği yönünde düşünceleri var. Bu sevgi seline ne cevap vereceğini önümüzdeki günlerde konuşacağız. Kendisinin verdiği karar çerçevesinde yönetim kurulumuz bir karar alacak. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Her Galatasaraylı gibi yönetimimiz de önümüzdeki sezon Osimhen'i özellikle Şampiyonlar Ligi sınavında kadrosunda görmek istiyor" diye konuştu.

2017 yılında Dursun Özbek'in söylediği 'Fenerbahçe 4'üncü yıldızı takmadan, biz 5'inci yıldızı takarız' sözünün hatırlatılması üzerine Özbek, "2017'de böyle bir şey söylemiştim. O günkü söylem çerçevesinde bugün değer kazanmıştır. Orada onu bırakmak lazım. Bütün çabamız 6'ncı yıldızın peşinde koşmak olacak. Önümüzdeki sezondan itibaren de bu çabamızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

'YAKLAŞIK 1 AYDAN FAZLADIR BUNU BEKLİYORDUK'

UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırlıkların başladığını ifaden eden sarı-kırmızılı ekibin başkanı, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma, sezonu biraz daha geç açma, daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Yaklaşık 1 aydan fazladır bunu bekliyorduk. Bundan 1-1,5 ay önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Sezon açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

'SON DERECE FİT VE HAZIR GÖRDÜM'

Mauro Icardi'nin oldukça hazır olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Icardi ile dün görüştüm. Son derece fit ve hazır gördüm. Hazır geliyor. Antrenmanlarına memleketinde devam etmişti. Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri. Önümüzdeki sene bize çok fayda sağlayacaktır" dedi.

'MUSLERA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR'

Muslera'yı ikna etmeye çalıştıklarını belirten Dursun Özbek, "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalması için konuştum. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Transferler hakkında gelen soruya ise Dursun Özbek şu yanıtı verdi:

"Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. İnşallah bu sezon iyi hazırlanıyoruz. Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı."

Başkan Dursun Özbek ayrıca Yenikapı Etkinllik Alanı'nda şampiyonluk kutlaması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Basın Toplantısı, Victor Osimhen, Dursun Özbek, Galatasaray, Etkinlik, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen Galatasaray'da Kalabilir - Son Dakika

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