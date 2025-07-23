Süper Lig devi Galatasaray'da Victor Osimhen transferi mutlu sonla bitti. Napoli ile belgelerin imzalanmasını bekleyen sarı-kırmızılılarda Nijeryalı golcünün İstanbul'a geliş tarihi de netleşti.
Victor Osimhen'in, Galatasaray'ın hazırlık kampı için Avusturya'ya gitmesi şimdilik planlanmıyor. Son belgelerin tamamlanmasının ardından oyuncu takıma katılacak.
Geçen sezona damga vuran Victor Osimhen'in hafta sonu İstanbul'da olması beklenirken, yapılacak sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takıma katılacak.
Son Dakika › Spor › Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak - Son Dakika
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