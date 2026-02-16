Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası - Son Dakika
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

16.02.2026 14:25  Güncelleme: 14:28
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, yaz transfer dönemi için Avrupa'nın büyük kulüplerinin gündeminde. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, La Liga devi Atletico Madrid, gelecek yaz transfer döneminde Osimhen'i en önemli hedeflerinden biri olarak belirledi. Hatta İspanyol medyasında Nijeryalı yıldız için 'yaz transfer döneminin rüyası' ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için Avrupa basınında dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geldi. Nijeryalı yıldız, İspanyol medyasında "yaz transfer döneminin rüyası" olarak duyuruldu.

ATLETICO MADRID'İN EN BÜYÜK HEDEFİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre La Liga devi Atletico Madrid, gelecek yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i en önemli hedeflerinden biri olarak belirledi. Hücum hattında Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi isimleri barındıran Madrid ekibinin, ceza sahasında daha net bir bitirici aradığı ve Osimhen'in bu profil için öne çıktığı aktarıldı.

Osimhen'in hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansın Avrupa devlerinin dikkatini çektiği vurgulandı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ: 90 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü için 90 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun piyasa değerinin kısa sürede daha da yükseldiği ifade edildi.

BARCELONA DA TAKİPTE

Osimhen'e yalnızca Atletico Madrid'in değil, Barcelona'nın da ilgi gösterdiği belirtildi. Teknik direktör Hansi Flick'in, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı yıldızı stratejik bir fırsat olarak gördüğü iddia edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 15 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Resul Bey Resul Bey:
    75 e al 90 a sat bence mantıksız, düşük bir kar bu. En az 100 etmeli hem satınca o ayarda Bi golcü bulman mümkün olacak mı? 9 2 Yanıtla
    Aydin Yildiz Aydin Yildiz:
    zncir markette salatalıkmı satıyosun 20 al 150 ye sat :) 5 2
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    hiç bir yere gidimez bizde kalmak istediği müddetçe bizde kalabilir hatta gelecekte teknik direktör olarak görmek istiyorum yaşarsam 4 5 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    güncel değeri 130-140 milyon eurodur ondan aşağı gidemez dünyada sayılı forvetlerden biri ismi olan 2 0 Yanıtla
  • Tufan zeki Ceki Tufan zeki Ceki:
    bence gitmeli 100 maliyet icardi daha zeki 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
