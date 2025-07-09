Osimhen için Napoli ile anlaşma tamam! Adım adım imzaya - Son Dakika
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Spor

Osimhen için Napoli ile anlaşma tamam! Adım adım imzaya

Osimhen için Napoli ile anlaşma tamam! Adım adım imzaya
09.07.2025 13:04
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Galatasaray'ın Victor Osimhen için ısrarı sürerken Napoli'ye son sunduğu teklif ile birlikte İtalyan devini ikna etti. İki taraf arasında transferde ödeme planının görüşüldüğü öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Metin Öztürk, ''Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür.'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Victor Osimhen transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY VE NAPOLI ANLAŞMAYA VARDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferinde karşılıklı anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında yapılacak sözleşmenin detaylarına geçildiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, ödeme planının son detayları için Sarı-kırmızılı yönetici Abdullah Kavukcu'nun Napoli ile masaya oturup transferi finalize edeceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euroluk bonserrvis bedelini 5 yıla yayılmış taksitler hâlinde ödemeyi teklif etmişti.

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Osimhen transferiyle ilgili de konuşan Öztürk, "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür.'' dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen için Napoli ile anlaşma tamam! Adım adım imzaya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ercan Aydın:
    sözleşmesi 1 yıl kalmış bir futbolcuya 75 vermek transfer başarası değildir bunu aklı selim vs iller bilir. tabii ki verilen para kara ise çokta sorun değil 150 de verilir. 20 33 Yanıtla
  • celal4242:
    Ercan Aydın sizin 3 yıldır yaptığınız çöp transferlere bakıldığı zaman Osimhen için ödenen para gayet güzel. Ayrıca paranın kara mı ak mı olduğunu bilenezsin. birde smkeske siz de Galatasaray kadar seffaf olsanız. Hangi oyuncuya gerçekte ne kadar odediginizi aciklayabilseniz 12 4 Yanıtla
  • Ugurcan Samaras:
    1 yıl daha kiralayıp bonservis ödemezdiniz gene siz bilirsiniz 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ERCAN AYDIN SEN KARA PARA ARIYORSAN IYI BILIYORSUN ONU. GELELIM 75 E SENEYE BEDAVA SANA GELECEK MI BU BIR. IKINCISI BOSTA OLAN FUTBOLCULAR SIMDI IMZA PARASI ADI ALTINDA O BONSERVİSİN YARISINI ALIYOR BU IKI. UC HERKES COK IYI BILIYOR KI OSİMEN EN AZ 120 MİLYON EURO EDER. GEÇEN SENE 150 IDI. GALATASARAY BU OYUNCUYU EMEKLİLİGİNDE ALMIYOR, ILERIDE SATABİLİR. OKEYYY 0 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Verilen para araştırılsın acill 0 0 Yanıtla
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