Süper Lig devi Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Victor Osimhen transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferinde karşılıklı anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında yapılacak sözleşmenin detaylarına geçildiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, ödeme planının son detayları için Sarı-kırmızılı yönetici Abdullah Kavukcu'nun Napoli ile masaya oturup transferi finalize edeceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euroluk bonserrvis bedelini 5 yıla yayılmış taksitler hâlinde ödemeyi teklif etmişti.
METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Osimhen transferiyle ilgili de konuşan Öztürk, "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür.'' dedi.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.
Son Dakika › Spor › Osimhen için Napoli ile anlaşma tamam! Adım adım imzaya - Son Dakika
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