Osimhen yarışı kızışıyor! İtalyan devi de devrede - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Osimhen yarışı kızışıyor! İtalyan devi de devrede

Geniş Video İzle

Sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı planlayan Juventus, yeni forvet arayışlarına başladı. Torino ekibi, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için harekete geçti. Osimhen'i isteyen Juventus, sezon sonunu bekliyor.

01.02.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dusan Vlahovic ile yollarınıayırmayı planlayan Juventus, Victor Osimhen için harekete geçti. Torino ekibinde Cristiano Giuntoli, Nijeryalı golcüyü takıma katmak adına tüm şartlarını zorlayacak.

SEZONU GALATASARAY'DA TAMAMLAYACAK

Gazetta.it'in haberine göre, ezeli rakibi Napoli ile şampiyonluk yaşayan Osimhen'i isteyen Juventus, sezon sonunu bekliyor. 26 yaşındaki Nijeryalı oyuncu herhangi bir sürprizle karşılaşmazsa sezonu Galatasaray'da tamamlayacak ve temmuz ayında Napoli'ye dönecek ancak burada kalmayacak.

Juventus da Afrikalı santrfor için yarışa şimdiden dahil oldu. PSG ve İngiliz takımları da devrede olsa da haberde Victor Osimhen ile Juventus menajeri arasındaki güven bağına dikkat çekildi.

Osimhen yarışı kızışıyor! İtalyan devi de devrede

Victor Osimhen, Galatasaray, Juventus, Torino, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen yarışı kızışıyor! İtalyan devi de devrede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Türk:
    hoca bir gün ferhata ters binmiş, ferhat demiş ki neden bana ters bindin? hoca da demiş ki, deyyus eŞŞek yerine an ana mı ters binseydim? ferhat da zevk almışşşş ahahahahaaa 16 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen kendini affet önce Adii ferhat Beşiktaş pişmanlıktır GS şampiyon olacak 11 3 Yanıtla
  • Türk:
    OEferat annneeni neden mezeediyosun, krktersiz bi OEsın 12 1 Yanıtla
  • Türk:
    OEferat yine annnsne müşteri arıyor burda :))) 11 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ OSİMEN IN SAG TAŞ SAĞINI ALACAK MIS 8 3 Yanıtla
  • Türk:
    ferhatın babası belli değil, an ası doğurduğu için kendini affedemiyor napsın :)))) 8 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    serdal adalı BEŞİKTAŞ taraftarının gönlünü almak istiyorsan osimheni getir seni affedelim 3 5 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Gol makinesi Kwabena Ankaragücü'nde! Açın ezikler arayı salıyoz kobrayııııı eziktasjksjsjsks 5 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat onuda senin eline veririz sen seversin emmeyi :)) 2 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BEN SENIN ELINE VERDIM ZATEN EF 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:05 Elektrik akımına kapılan işçiler yürek burkan sözler Elektrik akımına kapılan işçiler yürek burkan sözler
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti
20:16 Lüleburgaz Belediyesi’nin yüzde 900’luk su zammına büyük tepki Lüleburgaz Belediyesi'nin yüzde 900'luk su zammına büyük tepki
19:58 Karaman’da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:20 Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz’e tutuklama talebi Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi
18:18 Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 16:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Osimhen yarışı kızışıyor! İtalyan devi de devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.