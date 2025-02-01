Osimhen yarışı kızışıyor! İtalyan devi de devrede

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dusan Vlahovic ile yollarınıayırmayı planlayan Juventus, Victor Osimhen için harekete geçti. Torino ekibinde Cristiano Giuntoli, Nijeryalı golcüyü takıma katmak adına tüm şartlarını zorlayacak.

SEZONU GALATASARAY'DA TAMAMLAYACAK

Gazetta.it'in haberine göre, ezeli rakibi Napoli ile şampiyonluk yaşayan Osimhen'i isteyen Juventus, sezon sonunu bekliyor. 26 yaşındaki Nijeryalı oyuncu herhangi bir sürprizle karşılaşmazsa sezonu Galatasaray'da tamamlayacak ve temmuz ayında Napoli'ye dönecek ancak burada kalmayacak.

Juventus da Afrikalı santrfor için yarışa şimdiden dahil oldu. PSG ve İngiliz takımları da devrede olsa da haberde Victor Osimhen ile Juventus menajeri arasındaki güven bağına dikkat çekildi.