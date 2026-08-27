Oskar Ohlenschlaeger: Yeni Hedefler Peşindeyim

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni transferi Oskar Ohlenschlaeger, "Yeni Holse değilim. Kendi adımı daha büyük bir marka haline getirmek ve kendi hikayemi yazmak istiyorum. Taraftarlar benden büyük başarılara imza atmamı bekleyebilirler" dedi.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Oskar, Samsunspor'da sıcak karşılandığını ifade etti. Yeni takımında olumlu bir ilk izlenim edindiğini söyleyen genç futbolcu, "Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiştim ancak ilk izlenimlerim çok olumlu. Başta başkanımız olmak üzere tüm kulüp çalışanları bizi çok sıcak karşıladı ve kendimizi evimizde hissettirdi" diye konuştu.

"Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım"

Farklı bir ülkede futbol oynamanın kendisi için önemli bir meydan okuma olduğunu kaydeden Oskar, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Farklı bir ülkeye taşınıp futbol oynamak her zaman bir meydan okumadır. Ancak futbol dünyasındaki hedeflerime ulaşmak için bu adımı atmam gerekiyordu. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Sahada ağırlıklı olarak 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yaptığını belirten Oskar, hücum yönü güçlü bir orta saha oyuncusu olduğunu söyledi. İkili mücadeleleri ve önde baskıyı sevdiğini dile getiren genç futbolcu, "Beni daha çok hücumu düşünen bir orta saha oyuncusu olarak göreceksiniz. İkili mücadelelere girmeyi, önde baskı yapmayı ve tempolu koşuları seviyorum. Aynı zamanda gol atarak ve asist yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"Daha büyük bir sahnede kendimi kanıtlamaya hazırım"

Profesyonel futbol kariyerine 18-19 yaşlarında Danimarka 1. Ligi'nde başladığını anlatan Oskar, ardından Norveç'in en üst liginde forma giydiğini belirtti. Genç oyuncu, "Orada harika bir 1,5 yıl geçirdim. Şimdi ise bir sonraki meydan okumaya, daha büyük bir ligde ve daha büyük bir sahnede kendimi kanıtlamaya hazırım" şeklinde konuştu.

Samsunspor'un hedeflerinin transfer kararında etkili olduğunu ifade eden Oskar, "Samsunspor'un ligin zirvesini hedefleyen ve Avrupa'da mücadele etmek isteyen iddialı bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de kendimi bu hedeflerin bir parçası olarak görüyorum. Hayalleri ve hedefleri olan hırslı bir oyuncuyum. Bu yüzden buranın benim için doğru adres olduğuna inanıyorum" dedi.

Carlo Holse ile görüştü

Transfer sürecinde Carlo Holse ile görüştüğünü de aktaran Oskar, Holse'den Samsunspor hakkında olumlu bilgiler aldığını söyledi. Oskar, "Başkanımız bana, 'Carlo seni arayacak' dedi. Ardından Carlo Holse ile konuşup kulüp hakkında bilgi aldım. Bana sadece güzel şeylerden bahsetti. Taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum. Umarım ben de onun yokluğunu aratmam" ifadelerini kullandı.

"Benden büyük başarılara imza atmamı bekleyebilirler"

Samsunspor taraftarlarının karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Oskar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumumuzun ve taraftarlarımızın videolarını izledim. Onların önünde sahaya çıkacak olmak beni heyecanlandırıyor. Benden büyük başarılara imza atmamı bekleyebilirler."