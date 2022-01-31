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Osmajic Bandırmasporda - Son Dakika

Osmajic Bandırmasporda

31.01.2022 16:15
Osmajic Bandırmasporda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Karadağ Milli Takımı'nın 22 yaşındaki santrforu Milutin Osmajic ile 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Karadağ Milli Takımı'nın 22 yaşındaki santrforu Milutin Osmajic ile 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor, transferlerine devam ediyor. Bandırmaspor, Miutin Osmajic'i 6 aylığına kiraladı. İspanya La Liga takımlarından Cadiz formasını giyen oyuncu kariyerinde 114 maça çıktı ve 23 gol kaydetti. Karadağ Milli Takımı ile 12 maça çıkan oyuncu Türkiye, Hollanda ve Norveç'e karşı 11'de yer aldı. Miutin Osmajic'in imzayı atarak Antalya kampına katıldığı açıklandı. - BALIKESİR

Osmajic Bandırmasporda

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Bandırmaspor, Spor Toto, Karadağ, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmajic Bandırmasporda - Son Dakika Spor


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