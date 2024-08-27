Osman Aşkın Bak: Hatayspor'un yeni sezonda Hatay'da oynaması için gayret ediyoruz - Son Dakika
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Osman Aşkın Bak: Hatayspor'un yeni sezonda Hatay'da oynaması için gayret ediyoruz

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatayspor'un yeni sezonda iç saha maçlarını Hatay Stadyumu'nda oynayabilmesi için gayret ettiklerini belirterek, 'Hatayspor'un yeni sezonda Hatay'da oynaması için gayret ediyoruz' dedi.

27.08.2024 19:46
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- Osman Aşkın Bak: "Hatay spor'un yeni sezonda Hatay'da oynaması için gayret ediyoruz"

HATAY - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatayspor'un yeni sezonda iç saha maçlarını Hatay Stadyumu'nda oynayabilmesi için gayret ettiklerini belirterek, "Hatayspor'un yeni sezonda Hatay'da oynaması için gayret ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Temaslarına valilik ziyareti ile başlayan Bakan Bak, spor kompleksi yapılacak olan eğitim araştırma hastanesinde incelemeler yaptı. Bakan Bak, Hatay'daki temaslarının ardından depremlerde hasar alan Hatay Stadyumu'na gelerek incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Bakan Bak, açıklamalarda bulundu.

"Şehir için önemli bir takımın, şehirle buluşmasını sağlamak istiyoruz"

Deprem sonrası Hatay Stadyumu'nun zemininin oturmasına ve 1 yıl gözlem ve incelemesinin yapıldığına değinen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Stadyumu'nun durumunu herkesin merak ettiğini belirterek "Biliyorsunuz ki deprem sonrası büyük yapıların konuları çok önemli ve iyi etüt edilmesi gerekiyor. Onlara uygulanacak teknolojik hususların ve metodun iyi etüt edilmesi gerekiyor. Malumunuz pek çok artçı depremlerle beraber büyük depremin ardından meydana gelen depremlerle zemini oturması ve böylece büyük yapıların biraz zamana ihtiyacı oluyor. Biz de jeolojik etütlerini uzmanlarla yaptırdık ve inşallah çok yakın bir zamanda ihalesini yapıp Hatay Stadyumu'nu yeni sezona yetiştirmek için gayret edeceğiz. Şehir için önemli bir takımın, şehirle buluşmasını sağlamak istiyoruz. Hatayspor'un yeni sezonda burada oynaması için gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki en kısa zamanda tamamlayacağız. Bu noktada bütün hazırlıklarımız bütçesiyle ve her şeyiyle hazır. Yakın zamanda ihalesini yapıp bu işte uzman bir firmayla beraber kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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