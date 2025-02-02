Osman Aşkın Bak'tan Başsağlığı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Bak, mesajında " Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin kıymetli isimlerinden Ogün Altıparmak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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