Osman Aşkın Bak'tan Başsağlığı Mesajı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında " Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin kıymetli isimlerinden Ogün Altıparmak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.