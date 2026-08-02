Osman Şahin: Erciyes'i 2. Lig'e Çıkarmak İçin Buradayım - Son Dakika
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Osman Şahin: Erciyes'i 2. Lig'e Çıkarmak İçin Buradayım

Osman Şahin: Erciyes\'i 2. Lig\'e Çıkarmak İçin Buradayım
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Erciyes 38 FK'nın yeni transferi Osman Şahin, 2. Lig hedefi için büyük bir kararlılık vurguladı.

3'ÜNCÜ Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'nın yeni transferi Osman Şahin, "Güzel bir camiaya geldik. Yapılanmasını duydum. Güzel bir yapılanması olduğunu söylediler. Biz de inşallah Erciyes 38 FK'yı 2'nci Lig'e çıkarmak için çalışıyoruz. Buraya o yüzden şampiyon olmaya geldik. Çok çalışıyoruz. Takımdaşlığımız, abi-kardeşliğimiz çok güzel. İnşallah Erciyes'i bu sene istediği 2'nci Lig'e bu sene çıkaracağız" dedi.

Erciyes 38 FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdürüyor. 20 Temmuz'da Bolu'da kampa giren mavi-siyahlıların 12 Bingölspor'dan yeni transferi Osman Şahin, Bolu kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Erciyes FK'ya transfer süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Osman Şahin, "Güzel bir camiaya geldik. Yapılanmasını duydum. Güzel bir yapılanması olduğunu söylediler. Biz de inşallah Erciyes 38 FK'yı 2'nci Lig'e çıkarmak için çalışıyoruz. Buraya o yüzden şampiyon olmaya geldik. Çok çalışıyoruz. Takımdaşlığımız, abi-kardeşliğimiz çok güzel. İnşallah Erciyes'i bu sene istediği 2'nci Lig'e bu sene çıkaracağız" diye konuştu.

'GEÇEN SENEKİ UKDEYİ BU SENE BİZ TAMAMLAYACAĞIZ'

Takımdaki aile ortamına da vurgu yapan tecrübeli oyuncu, "Şampiyonlukta en büyük pay takımdaşlıktır. Burada da inanılmaz bir abi-kardeşlik ortamı var. Çok beğendik. Hem kulübün yapısını hem de gidişatını çok beğendik. İnşallah kamptaki çalışmalarımızın karşılığını ligde alırız. Geçen sene biz Bingöl'deydik. Biz şampiyon olduk. Erciyes de çok güzel futbol oynadı. Biz Bingöl'de olduğumuz zaman bizden sonra çıkacak ikinci takım Erciyes olur diyorduk. Futbolda talihsizlik var. İnşallah biz de geçen sene boğazlarında kalan ukdeyi inşallah bu sene biz tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

'ZOR BİR GRUPTAYIZ'

Taraftarlara da seslenen Osman Şahin, "Bir camianın en önemli unsuru taraftarıdır. Çünkü, zor bir gruptayız. Herkesin taraftarı olacak. Evinde bize baskı yapmaya çalışacak. Biz de kendi evimizde avantaja çevirmemiz gerekiyor. O yüzden taraftarımızı her maça bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Osman Şahin, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Şahin: Erciyes'i 2. Lig'e Çıkarmak İçin Buradayım - Son Dakika

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