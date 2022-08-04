Bilecikspor yönetiminden Başkan Şahin'e ziyaret - Son Dakika
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Bilecikspor yönetiminden Başkan Şahin'e ziyaret

04.08.2022 11:05
Bilecikspor yönetiminden Başkan Şahin'e ziyaret

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, BAL'da mücadele verecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü yönetiminin maçlarını ilçelerinde oynama talebine destek vereceklerini anlatarak, "Hem Bilecikspor 1969 Kulübüne hem de rakipleri misafir takımlarımız için her kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, BAL'da mücadele verecek olan Bilecik spor 1969 Kulübü yönetiminin maçlarını ilçelerinde oynama talebine destek vereceklerini anlatarak, "Hem Bilecikspor 1969 Kulübüne hem de rakipleri misafir takımlarımız için her kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bayırköyspor'un tüm haklarını Bilecikspor 1969 Kulübü'ne devretmesinin ardından yapılan isim değişliği onaylandı. Bu sezon BAL'da mücadele edecek il takımı Bilecikspor 1969 Kulübü'nün kent merkezinde statülere uygun bir stat olmaması nedeniyle kulüp başkanı ve yöneticileri Osmaneli İlçe Stadı'ndan maçlarını oynak için - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "BAL'da çok başarılı sezon geçiren Bayırköyspor'da büyük emeği olan Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın sporda kısa sürede güzel başarılara imza attı. Takımını BAL'a çıkaran Yaman başkanımız, ilimizi bu ligde liderliğe taşıyacak seviyeye getirdi. Başkanımızla her zaman konuştuğumuz Bilecik'in bir profesyonel takımla 3 ve 2. Ligde temsil edilmesi gerektiği düşüncesini hayata geçirmek için fedakarlık yaparak Bayırköyspor'u Bilecikspor 1969 Kulübü isim değişikliği ile profesyonel liglerde temsil etmesinin önünü açması kararını destekliyoruz. Başkanımız Mustafa Yaman'ı Bilecik Sporun tekrar profesyonel liglere dönmesini sağladığı için kutluyoruz" dedi.

"Bilecikspor'un maçlarını Osmaneli'nde oynaması talebine destek vereceğiz"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, " Bilecik Edebali Stadı'nın yeniden inşası nedeniyle Bilecikspor 1969 Kulübü maçlarını Osmaneli'nde oynaması talebine destek vereceğiz. Hem Bilecikspor 1969 Kulübü hem de rakipleri misafir takımlarımız için her kolaylığı sağlayacağız. Geçen yıl Bayırköyspor'un ilçemizde oynadığı maçlarda sahayı dolduran taraftarların Bilecikspor 1969 Kulübü içinde aynı desteği sağlayacağını biliyoruz. Bilecikspor inşallah 3'üncü lige çıkar ve bizde sonraki yıl örnek alt yapı kulübü olarak defalarca yer aldığımız BAL liginde tekrar ilimizi temsil ederiz" ifadelerine yer verdi.

"Alt yapımız bizi üst liglere taşıyacak"

1308 Osmaneli Belediyespor olarak örnek altyapıyla 18 branşta çocuklara ve gençlere spor yaptırmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Şahin, " Alt yapımız bizi üst liglere taşıyacak. Önceliğimiz alt yapı ve sürdürebilir başarılar. Bilecikspor 1969 Kulübü ilimizin temsilcisi takım olarak Osmaneli'nde her desteği vereceğiz. 1308 Osmaneli Belediye Spor ile birlikte Anadolu Selçuklu Spor ve Gençlerbirliğispor olarak Osmaneli ilçemizi sporda merkez konumuna getireceğiz. Osmaneli Belediyesi olarak örnek tesislerimizle sporda çocuklarımıza ve gençlerimize ve de her kesime spor olanaklarını sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Münür Şahin, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikspor yönetiminden Başkan Şahin'e ziyaret - Son Dakika

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