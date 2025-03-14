Osmanelispor, Kickboks Dünyasının Yıldızı Erkan Varol ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Osmanelispor, Kickboks Dünyasının Yıldızı Erkan Varol ile Sözleşme İmzaladı

Osmanelispor, Kickboks Dünyasının Yıldızı Erkan Varol ile Sözleşme İmzaladı

Osmanelispor, kickboks alanında önemli isimlerden Erkan Varol ile birlikte Osmanelili genç dövüşçü Mücahit Turgut ile sözleşme imzaladı. Turgut, önümüzdeki Temmuz ayında Sakarya'da düzenlenecek King of Kings World Series kemer maçına aday gösterildiği için büyük bir gurur yaşadığını ifade etti.

14.03.2025 10:47  Güncelleme: 10:48
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Osmanelispor, Kickboks dünyasının önemli isimlerinden Erkan Varol ve Osmanelili genç dövüşçü Mücahit Turgut ile sözleşme imzaladı.

Kickboks dünyasının önemli isimlerinden Erkan Varol ve Sakarya'da düzenlenecek King of Kings World Series kemer maçına aday gösterilen Osmanelili genç dövüşçü Mücahit Turgut, Osmanelispor ile sözleşme imzaladı. Osmaneli'de bir kickboks kulübü kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Turgut, Belediye Başkanı Bekir Torun'a ve bu süreçte kendisine destek olan Yavuz Güzel ile Osmanelispor Başkanı Fikret Atapay'a teşekkür etti.

Turgut, çocukluk yıllarında hayranlıkla izlediği Erkan Varol ile aynı masaya oturmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyleyerek, "Geçirdiği zorlu süreçlere rağmen pes etmeyen ve King of Kings organizasyonuna katılmayı başaran Turgut, önümüzdeki Temmuz ayında Sakarya'da düzenlenecek King of Kings World Series kemer maçına aday gösterilmenin gururunu yaşadım" dedi.

Osmaneli'de bir kickboks kulübü kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Turgut, Belediye Başkanı Bekir Torun'a ve bu süreçte kendisine destek olan Yavuz Güzel ile Osmanelispor Başkanı Fikret Atapay'a teşekkür etti.

Erkan Varol ise Mücahit Turgut'un agresif ve ateşli dövüş stilini beğendiğini, onun King of Kings arenalarında büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti. Varol ayrıca, Osmanelili genç yeteneklerin King of Kings'in alt maçlarına katılabilmesi için destek sözü vererek, hedeflerinin King of Kings World Series'ı kazanarak Osmaneli'yi ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek olduğunu vurguladı.

Başarılarıyla adından söz ettiren Mücahit Turgut, Osmaneli'den çıkacak yeni sporcuların kendisinden daha büyük başarılara imza atmasını dilediğini belirterek destekçilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmanelispor, Kickboks Dünyasının Yıldızı Erkan Varol ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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