Osmanelispor PGL'de 6. grupta mücadele edecek, rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Osmanelispor PGL'de 6. grupta mücadele edecek, rakipleri belli oldu

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Osmanelispor PGL\'de 6. grupta mücadele edecek, rakipleri belli oldu
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Bilecik'in bu yıl PGL'de temsil edecek Osmanelispor'un grubu ve rakipleri belli oldu. 12 gruplu ligde 6. grupta mücadele edecek Osmanelispor'un rakipleri arasında Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak temsilcileri yer alıyor; sezon 17-18 Ekim 2026'da başlayacak.

Bilecik'in bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor'un grubu ve rakipleri belli oldu.

Geçen yıl Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olan o dönemki adıyla Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Söğütspor'un düşmesi üzerine PGL'ye yükselene Osmanelispor'un grubu ve rakipleri belli oldu. 12 gruplu ligde 6'ncı grupta mücadele edecek olan Osmanelispor'un rakipleri Düzce temsilcisi Gölyaka Spor, Kocaeli takımları Alikahya Belediye Spor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor Kulübü, Karamürsel Spor, Çayırova Spor, Sakarya ekipleri As Akyazıspor, Hendek Spor, Sapanca Spor Kulübü ve Zonguldak temsilcileri AVS Çaycuma Spor Kulübü, Devrek Belediyespor, Kozlu Belediyespor yer aldı.

PGL 2026-2027 sezonu 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak.

Kaynak: İHA
ZonguldakSakaryaKocaeliBilecikDüzceSporSon Dakika

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