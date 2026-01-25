Osmangazi'de 90 çocuk daha Bursasporlu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Osmangazi'de 90 çocuk daha Bursasporlu oldu

Osmangazi\'de 90 çocuk daha Bursasporlu oldu
25.01.2026 10:16  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, hayatında hiç Bursaspor maçı izlememiş çocukları stadyumda buluşturarak, futbol sevgisini aşılıyor. Başkan Erkan Aydın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle 90 çocuk, öncelikle müze gezisi ardından stadyumda maçı izleyerek Bursaspor'a destek oldu.

Bursaspor'a desteğini her alanda sürdüren Osmangazi Belediyesi, hayatında hiç maça gitmemiş çocukları Bursaspor maçına götürerek Yeşil Beyazlı renklere gönül vermelerini sağlıyor.

Bursaspor sevgisiyle her zaman ön plana çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayata geçirdiği projeyle yeni nesilleri Bursasporlu yapmak için büyük mücadele veriyor. Bursa'da yaşayan ve hayatında hiç Bursaspor maçını tribünden izlememiş çocukları mahalle muhtarları aracılığıyla belirleyen Osmangazi Belediyesi, bu çocukları mahallelerinden otobüslerle alarak önce Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni gezdiriyor. Müze gezisinin ardından Bursaspor maçına doğru yola çıkan çocuklar, ilk kez gittikleri stadyumda tezahüratlarıyla Yeşil Beyazlı takıma 90 dakika boyunca destek oluyor.

Proje kapsamında son olarak Hamitler ve Çırpan mahallelerinden, hayatında hiç stadyumda maç izlememiş 90 çocuk, muhtarlar eşliğinde mahallelerinden alınarak önce Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni rehber eşliğinde gezdi. Müze gezisinde çocuklara Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da eşlik etti. Gezinin ardından çocuklar, Bursaspor'un Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacağı maçı izlemek üzere Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü'ne götürüldü. Hayatında ilk kez Bursaspor'u desteklemek için stadyuma gelen çocuklar, Yeşil Beyazlı takıma 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla destek oldu.

Bursaspor'un harika bir futbol oynayarak 3-0 kazandığı maçın ardından Hamitler ve Çırpan mahallelerinden gelen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın çocukları düşünen güzel projesi sayesinde ilk kez stadyumda maç izlediklerini söyleyen çocuklar, Bursaspor'un maçı kazanmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Erkan Aydın, Bursaspor, Osmangazi, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazi'de 90 çocuk daha Bursasporlu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:41:41. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de 90 çocuk daha Bursasporlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.