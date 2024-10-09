Osmangazi Belediyesi'nden Gündoğdu Mahallesi'ne Yeni Futbol Sahası - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Gündoğdu Mahallesi'ne Yeni Futbol Sahası

Osmangazi Belediyesi\'nden Gündoğdu Mahallesi\'ne Yeni Futbol Sahası

Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde amatör maçların oynanabileceği yeni bir futbol sahası inşa ediyor. Saha, Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına uygun olarak yapılmakta ve gençlerin sporla vakit geçirmelerine olanak tanıyacak.

09.10.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Gençlerin spor yaparak verimli vakit geçirmelerini sağlamak adına yatırımlarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'ne amatör maçların da oynanabileceği nizami ölçülerde futbol sahası kazandırıyor.

Hayata geçirdiği tesisler ile spora ve sporcuya büyük destekler veren Osmangazi Belediyesi'nin Gündoğdu Mahallesi'nde inşa ettiği futbol sahasındaki çalışmalar son aşamaya geldi. Toplam 6 bin 175 metrekare alan üzerine inşa edilen Gündoğdu Futbol Sahası, Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına uygun şekilde 90x60 ölçülerinde suni çim sahaya sahip. Aydınlatma direklerinin dikildiği sahada, saha çevresindeki korkulukların imalatları da bitirildi. Osmangazi Belediyesi'nin Türk sporunun altyapısına kazandırdığı önemli yatırımlardan biri olarak hizmet verecek futbol sahası, amatör spor kulüplerine ev sahipliği yapacak. Saha yapılacak son rötuşların ve çevre düzenleme çalışmaların ardından hizmete girecek.

Bursa'nın bir spor şehri olduğuna vurgu yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Gençlerimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesi adına çaba harcıyoruz. Göreve başlamamızla birlikte ilçemizin gelişimine katkı sağlayan eserler kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Gündoğdu Futbol Sahası da bunlardan bir tanesi. Son düzenlemeleri yaparak önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz. İlçemize ve gençlerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmangazi Belediyesi'nden Gündoğdu Mahallesi'ne Yeni Futbol Sahası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden Gündoğdu Mahallesi'ne Yeni Futbol Sahası - Son Dakika
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