Spor

Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'nde kadınlara özel spor merkezi açıyor. Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'da düzenlenecek tören ile hizmet vermeye başlayacak.

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, kadınların yüzünü güldürecek bir hizmeti ilçeye kazandırıyor. Sadece kadınlara hizmet verecek olan Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'da düzenlenecek tören ile hizmete açılacak. Spor salonunun içerinde fitness aletleri, pilates topları ve bantları, kondisyon bisikletleri ve ağırlık setleri gibi ihtiyaç duyulan tüm spor aletleri yer alıyor. Kadınlar, uzman antrenörler spor yaparak hem formda kalacak hem de hem de stres atacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sağlıklı bir yaşam için tüm Osmangazili kadınları, Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi'nde spor yapmaya davet etti. - BURSA