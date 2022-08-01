Osmangazili genç raket üçüncü oldu - Son Dakika
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Osmangazili genç raket üçüncü oldu

01.08.2022 12:17
Osmangazili genç raket üçüncü oldu

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda göz doldurdu.

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda göz doldurdu. Taşdemiri turnuvayı üçüncü tamamladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 7 ülkeden toplam 273 sporcunun ter döktüğü müsabakaya Osmangazili Veysel Taşdemir damga vurdu. Dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuvada üstün performans sergileyen Taşdemir, rakipleri karşısında üçüncülük kürsüsüne oturdu.

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazili genç raket üçüncü oldu - Son Dakika

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