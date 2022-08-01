Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara 'da düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 7 ülkeden toplam 273 sporcunun ter döktüğü müsabakaya Osmangazili Veysel Taşdemir damga vurdu. Dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuvada üstün performans sergileyen Taşdemir, rakipleri karşısında üçüncülük kürsüsüne oturdu.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Osmangazili genç raket üçüncü oldu - Son Dakika

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