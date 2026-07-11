Osmangazi'nin Milli judocuları Avrupa Kupası'nda - Son Dakika
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Osmangazi'nin Milli judocuları Avrupa Kupası'nda

Osmangazi\'nin Milli judocuları Avrupa Kupası\'nda
11.07.2026 14:05  Güncelleme: 14:06
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Osmangazi Belediyespor'un altyapısından yetişen 6 milli judocu ve antrenör Tuğba Zehir, 11-12 Temmuz'da Kocaeli'de düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Osmangazi Belediyespor'un altyapısından yetişen 6 milli judocu ile antrenör Tuğba Zehir, Yıldızlar Avrupa Kupası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

Osmangazi Belediyespor Kulübü, Türk sporuna kazandırdığı başarılı sporcularla uluslararası organizasyonlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kulübün altyapısından yetişen 6 başarılı judocu, Avrupa Judo Birliği (EJU) faaliyet programında yer alan Yıldızlar Avrupa Kupası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele ederek Türkiye'yi temsil edecek. 11-12 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek olan organizasyonda 15 ülkeden 495 sporcu tatamiye çıkacak. Geleceğin yıldız judocularını bir araya getirecek prestijli turnuvada Osmangazi Belediyesporlu sporcular, hem kulüplerini, hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verecek.

Milli kadroda 6 sporcu, 1 antrenör

Milli takım kadrosunda yer alan Osmangazi Belediyesporlu sporcular arasında kadınlar -36 kiloda Beren Çelik, -44 kiloda Melek Saraç, -48 kiloda Ecrin Naz Şentürk, -57 kiloda Bilor İbrahim ile Duru Şimşek ve +70 kiloda Tuğba Hüseyin bulunuyor. Farklı sıkletlerde mücadele edecek başarılı sporcular, Avrupa Kupası'nda elde edecekleri derecelerle hem uluslararası deneyim kazanmayı hem de Türk judosuna önemli başarılar kazandırmayı hedefliyor. Kulübün deneyimli antrenörlerinden Tuğba Zehir de organizasyonda Kadınlar Judo Milli Takımı Antrenörü olarak görev yapacak. Altyapıya yaptığı yatırımlar ve sporcu odaklı çalışmalarıyla birçok başarılı ismi Türk sporuna kazandıran Osmangazi Belediyespor, yetiştirdiği sporcularıyla önemli başarılara imza atmayı hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Türkiye, Kocaeli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazi'nin Milli judocuları Avrupa Kupası'nda - Son Dakika

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