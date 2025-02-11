Osmangazi Belediyespor\'un Başarılı Sporcuları Ulusal Yarışmalarda Madalyalar Kazandı

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Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları Eda Özrodop ve Nilsu Mutlu, Ankara'da düzenlenen 'Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları'nda kazandıkları madalyalar ile büyük gurur yaşattı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, 'Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları' Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 300'e yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı. 4 gün süren yarışlarda 9, 11, 13, 15, 17, 19 yaş altındaki gençler ve açık yaş kategorilerinde çeşitli müsabakalar gerçekleştirildi. Yüzme, eskrim, binicilik, atış ve koşudan oluşan pentatlon branşlarında mücadele eden sporcular, kendi kategorilerinde zirveye ulaşmak için ter döktü. Yarışlarda 19 yaş altı kızlar kategorisinde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, altın madalya kazandı. Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün bir diğer başarılı sporcusu Nilsu Mutlu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kazandıkları madalyalar ile büyük gurur yaşatan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA