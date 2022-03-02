Osmangazili atlet dünya sıralamasında - Son Dakika
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Osmangazili atlet dünya sıralamasında

02.03.2022 12:43
Osmangazili atlet dünya sıralamasında

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, bu yıl 21'ncisi düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda kendi yaş kategorisinde dünya sıralamasında birincilik kürsüsüne oturdu.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, bu yıl 21'ncisi düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda kendi yaş kategorisinde dünya sıralamasında birincilik kürsüsüne oturdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'na Osmangazi Belediyespor'un başarılı atleti damga vurdu. Toplam 350 sporcunun katılım sağladığı müsabakada rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Emre Çiftçi, ilk defa yarıştığı gençler kategorisinde 70.18 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği dereceyle tüm dünyada adından söz ettiren Osmangazili yıldız, ayrıca Ağustos ayında Kolombiya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda ter dökmeye hak kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın gurur kaynağı olan Emre Çiftçi ve antrenörünü kutladı. - BURSA

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Emre Çiftçi, Osmangazi, Atletizm, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmangazili atlet dünya sıralamasında - Son Dakika


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