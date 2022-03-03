Osmangazili atlet dünya sıralamasında - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazili atlet dünya sıralamasında

03.03.2022 00:57
Osmangazili atlet dünya sıralamasında

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, bu yıl 21'ncisi düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda kendi yaş kategorisinde dünya sıralamasında birincilik kürsüsüne oturdu.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, bu yıl 21'ncisi düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda kendi yaş kategorisinde dünya sıralamasında birincilik kürsüsüne oturdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'na Osmangazi Belediyespor'un başarılı atleti damga vurdu. Toplam 350 sporcunun katılım sağladığı müsabakada rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Emre Çiftçi, ilk defa yarıştığı gençler kategorisinde 70.18 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği dereceyle tüm dünyada adından söz ettiren Osmangazili yıldız, ayrıca Ağustos ayında Kolombiya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda ter dökmeye hak kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın gurur kaynağı olan Emre Çiftçi ve antrenörünü kutladı. - BURSA

YORUMLAR
500
Son Dakika | Hurda deposunun patlama anı kameralarda Son Dakika | Hurda deposunun patlama anı kameralarda Osmangazili atlet dünya sıralamasında Osmangazili atlet dünya sıralamasında

Emre Çiftçi, Osmangazi, Atletizm, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmangazili atlet dünya sıralamasında - Son Dakika


Son Dakika
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 01:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazili atlet dünya sıralamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement