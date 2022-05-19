Osmangazili atletlerden büyük başarı - Son Dakika
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Osmangazili atletlerden büyük başarı

19.05.2022 13:45
Osmangazili atletlerden büyük başarı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, 'Türkiye'nin En Hızlısı Bursa Seçmeleri'ne damga vurarak 2 altın,1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, 'Türkiye'nin En Hızlısı Bursa Seçmeleri'ne damga vurarak 2 altın,1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye'nin En Hızlısı Bursa Seçmeleri'nde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Toplam 300 sporcunun ter döktüğü müsabakada rakipleri karşısında üstün performans gösteren Osmangazili atletlerden Merve Karakurt ile Recep Şan birinci olurken, Ayberk Cesur ikincilik, Mert Meriç, Zeynep İleri, Ali Kaan Esentürk ve Melih Day üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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Osmangazili atletlerden büyük başarı
Osmangazili atletlerden büyük başarı

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Atletizm, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazili atletlerden büyük başarı - Son Dakika


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