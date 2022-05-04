Osmangazili badmintoncular birincilik kürsüsünde - Son Dakika
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Osmangazili badmintoncular birincilik kürsüsünde

04.05.2022 16:48
Osmangazili badmintoncular birincilik kürsüsünde

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grup Yarışmaları'na damga vurdu.

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grup Yarışmaları'na damga vurdu.

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Grup Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 13 takımın ter döktüğü turnuvada Osmangazi Belediyespor'un Badminton Akademi sporcuları, rakipleri karşısında üstün performans sergiledi. Genç yıldızlar, arka arkaya aldıkları galibiyetler sonucu kendi gruplarında birincilik kürsüsüne oturdu.

Sporcu ve antrenörlerini elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türk sporu adına sağlam bir altyapıya sahip olduklarını vurguladı. - BURSA

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Badminton, Osmangazi, Çanakkale, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmangazili badmintoncular birincilik kürsüsünde - Son Dakika


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