Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Analig Yarı Final Müsabakaları, nefes kesen maçlara sahne oldu. 12 takımdan toplam 60 sporcunun ter döktüğü turnuvada üstün performans sergileyen Osmangazili badmintoncular, rakipleri karşısında adeta parlayarak birincilik kürsüsüne oturdu. Bunun yanı sıra genç sporcular, final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Osmangazili badmintoncular yeniden zirvede - Son Dakika

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