Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Silent Lightning Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Silent Lightning Kazandı

Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu\'nu Silent Lightning Kazandı

Adana Yeşiloba Hipodrom'da düzenlenen Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu'nu, Akın Sözen yönetimindeki Silent Lightning isimli tay kazandı. Koşuya 8 safkan katıldı ve yarışı kazanan tay için ödül töreni düzenlendi.

12.02.2025 17:57  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Yeşiloba Hipodrom'da düzenlenen Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu'nu, Akın Sözen idaresindeki Silent Lightning kazandı. Koşu öncesi hipodromda Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı türkü ve marşlar seslendirdi.

Konserin ardından atların yerini almasıyla birlikte 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katıldığı koşu, 1900 metre mesafe üzerinden kum pistte yapıldı. Birinci olabilmek için hem atların hem de jokeylerin ter akıttığı Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu'nda Muzaffer Buğdaycı'nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu Şefik Aydemir tarafından antrene edilen jokeyi Akın Sözen idaresinde doru dişi tay Silent Lightning kazandı. 8 safkanın birincilik için mücadele verdiği koşuda ikinciliği Shinny elde ederken Smart Children isimli tay üçüncü, Kocahanım dördüncü ve Beauty Of Darkness ise beşinci olarak olarak tamamladı. Koşunun galibi Silent Lightning için bitiriş derecesi 2.05.68 olurken farklar 2,5 Boy - Burun - Boyun - 1,5 Boy şeklinde sonuçlandı.

Koşu ardından düzenlenen törende, yarışı birincilikle kazanan tayın sahibi adına antrenörü Şefik Aydemir'e ödülünü, Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan verdi. Erdoğan ayrıca, günün anısına Adana Hipodrom Müdürü Feyyaz Bora Güralp'e çiçek takdim etti - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Hipodrom, osmaniye, Yaşam, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Silent Lightning Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
17:41 Zahide Yetiş’in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu’nu karıştırdı Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
03:46 Kilauea’da korkutan hareketlilik Yeniden lav püskürtmeye başladı Kilauea'da korkutan hareketlilik! Yeniden lav püskürtmeye başladı
02:46 Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
01:34 278 hakim ve savcının ataması yapıldı 278 hakim ve savcının ataması yapıldı
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 19:27:45. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Silent Lightning Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.