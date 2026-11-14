Osmaniye'de geleneksel okçuluk kupası başladı, 24 ilden 81 sporcu yarışacak - Son Dakika
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Osmaniye'de geleneksel okçuluk kupası başladı, 24 ilden 81 sporcu yarışacak

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Osmaniye\'de geleneksel okçuluk kupası başladı, 24 ilden 81 sporcu yarışacak
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Kupası, Osmaniye'de başladı. 24 ilden 81 sporcunun 2 gün boyunca yarışacağı kupada Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, organizasyonun tarihi ve kültürel önemine dikkati çekti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası müsabakaları Osmaniye'de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, merkeze bağlı Çağsak köyünde düzenlenen kupanın açılışında, organizasyonun sportif yönünün yanı sıra tarihi ve kültürel anlamıyla da önemli olduğunu söyledi.

Geleneksel Türk okçuluğuyla ilgili bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Demirdöğen, "Geleneksel Türk okçuluğu yalnızca hedefi vurmak veya sportif başarı elde etmekten ibaret değildir. Aynı zamanda Türk milletinin tarihine, kültürüne ve geçmişine sahip çıkma anlayışını yansıtmaktadır. Gençlerin geleneksel sporlarla buluşturulmasına önem veriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 24 ilden 81 sporcunun 2 gün boyunca mücadele edeceği müsabakalar başladı.

Kaynak: AA
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