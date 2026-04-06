Osmaniye\'de Hokey Müsabakaları Başladı

Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Hokey Grup Müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hokey sahasında düzenlenen müsabakalara 12 ilden 27 takım ve 450 sporcu katıldı.
Takımlar, 9 Nisan'a kadar sürecek müsabakalarda mücadele edecek.
Turnuva sonunda grup birincisi olacak takım, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.
Hokey İl Temsilcisi Ahmet Kaan Gizlice, gazetecilere, farklı illerden sporcuları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?