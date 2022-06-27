Osmaniye'de kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Kaynak: AA

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