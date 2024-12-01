Osmaniye\'de Okçuluk İl Seçmeleri Yapıldı

Spor

TÜRKİYE Salon Şampiyonası Okçuluk İl Seçmeleri, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bocce Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen müsabakalara 60 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcular, 24-29 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye Salon Şampiyonası'nda Osmaniye'yi temsil etme hakkı kazandı. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi. Sporcuları tebrik eden antrenörler, Antalya'daki şampiyonada başarılar dilediler.