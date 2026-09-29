Osmaniye Kadirli\'de atletizm şenliğinde 50\'si kız 105 ilkokul öğrencisi yarıştı

Osmaniye Kadirli'de atletizm şenliğinde 50'si kız 105 ilkokul öğrencisi yarıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadirli Sporla Buluşuyor Projesi çerçevesinde, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 7 Mart Stadyumu'nda ilkokul öğrencileri için atletizm şenliği yapıldı. 50'si kız 105 öğrencinin katıldığı koşu, uzun atlama ve diğer parkur yarışlarında dereceye girenlere para ödülü verildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik atletizm şenliği düzenlendi.
"Kadirli Sporla Buluşuyor Projesi" kapsamında, 7 Mart Stadyumu'nda şenlik organize edildi.
Şenlikte, 50'si kız 105 ilkokul öğrencisi, koşu, uzun atlama ve diğer parkurlarda yarıştı.
Yarışta dereceye giren öğrencilere, para ödülü verildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Orkun Akıcı, amaçlarının öğrencilerin sportif yeteneklerini keşfetmek ve başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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