Osmaniye Kadirli\'de atletizm şenliğinde 50\'si kız 105 ilkokul öğrencisi yarıştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik atletizm şenliği düzenlendi.

"Kadirli Sporla Buluşuyor Projesi" kapsamında, 7 Mart Stadyumu'nda şenlik organize edildi.

Şenlikte, 50'si kız 105 ilkokul öğrencisi, koşu, uzun atlama ve diğer parkurlarda yarıştı.

Yarışta dereceye giren öğrencilere, para ödülü verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Orkun Akıcı, amaçlarının öğrencilerin sportif yeteneklerini keşfetmek ve başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.