Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi'nden Havalı Hentbol Fıstıkları finali

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Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi tarafından düzenlenen "Havalı Hentbol Fıstıkları" final müsabakalarının ardından ödül töreniyle tamamlandı. Final müsabakalarına Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba katılarak sporculara moral verdi.

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi bahçesinde bulanan halı sahada düzenlenen turnuvada 12 okul takımının katıldığı final müsabakaların sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdi. Müsabakalar sonunda finalde, Dede Korkut İlkokulu yenen 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu birinci, Dede Korkut İlkokulu ikinci, Vali İsmail Fırat İlkokulu üçüncü, Ülkü İlkokulu dördüncü oldu. Şampiyon olan 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na madalyalarını ve kupalarını Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba taktim etti.

Burada hentbolun geleceği olan minik hentbolcuları görünce yorgunluğumu atıyorum diyen Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, "Tüm yorgunluğumu, hentbolun geleceği olan minik hentbolcuları gördüğüm zaman atıyorum zaten. Burada aslında bir yöneticinin neler yapabileceğini, bir şehri nasıl etkileyebileceğine şahit olduk. Bence kendi hentbol camiamız açısından da spor camiası açısından da bir yöneticinin bir ili, bir branşla ilgili nasıl ayağa kaldırdığını, nasıl güzel bir organizasyon yapıldığını, çocuklara nasıl değer verildiğini, velileriyle, antrenörleriyle, hakemleriyle, sporcularıyla, yöneticileriyle bir şehri nasıl bir araya getirdiğini gördük. Osmaniye çok keyifli bir şehir, bence buradan çok önemli hentbolcular çıkabilir. Bu bir başlangıç oldu. Sürdürülebilir olması önemli. İnşallah bunun devamı olacak, devamı olduğu süre içerisinde söz veriyorum bende gelmeye devam edeceğim. O yüzden, buradaki çocukların enerjisi bütün yorgunluğumu aldı diyebilirim" diye konuştu.

"Hedefim milli takıma Osmaniye'den oyuncu kazandırmak"

Tek hedefinin milli takıma sporcu yollamak olduğunu söyleyen Hentbol İl Temsilcisi ve Samet Aybaba Spor Lisesi Müdürü Aylin Loş Başlamışlı,"'Osmaniye'de il temsilciliğini olarak Ocak ayından itibaren ekibimizle birlikte teslim aldıktan sonra burada hentbolu canlandırmak adına ne yapabiliriz diye düşündük bir 2. Lig takımları oluşturduk. Kız erkek, dışarıdan transfer yapmak zorunda kaldık çünkü mücadele edebilmemiz için dışardan oyuncu almamız gerekliydi maliyet olarak bize yük olacak ve bunu devamını getiremeyeceğiz. Yapmamız gereken şey altyapı oluşturmak. İlkokul öğretmenleriyle 4.sınıftan altyapıyı oluşturarak bunu yavaş yavaş ilerletirsek ancak ilimize ve çocuklara faydamız olur diye düşündük. Daha sonra 12 ilkokulda 4. sınıflara yönelik bir buçuk aylık bir eğitim süreci mini hentbol şenliği şeklinde 'Havalı Hentbol Fıstıkları' projesi adını da koyarak etkinlik düzenledik. Fıstık da yöresel açısından, değer açısından Osmaniye'mizin simgesi olduğundan. Önemli bir etki yaptı gördünüz Sayın Federasyon Başkanımız Uğur Kılıç buraya geldi. Bu turnuvamızın finali için gerçekten bu bize verilen bir değerdi. Biz bir şey yapmaya çalıştık ve ilimizde de görüldü sağ olsun Valimiz, Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürümüz, herkes arkamızda oldu. Samet Hocam aynı şekilde her zamanki gibi bize güvendi. İnşallah benim il seviyesinde, bölge seviyesinde başarı kazanırız. Takım olmak zor bu yüzden dördüncü senede, bu süreçte tabii fizik olursa çocuklarda, milli takıma sporcu yetiştirmek benim amacım. Osmaniye'den 3 sene sonra, 4. sene sonra hentbol branşın da milli takıma sporcu göndermek. Tek hedefim bu" dedi. - OSMANİYE